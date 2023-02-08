Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:49
Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.


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