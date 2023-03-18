Depremin ardından oluşan göl alarma geçirdi: Köyler boşaltıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dağların birbirine kavuştuğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki beş köy boşaltıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi yaşamını yitirdi.
İslahiye'de deprem sonrası kırsalda bulunan İdilli Mahallesi'nde iki dağdan kopan kaya ve toprak parçaları dere yatağını doldurdu. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluştu.
ALARMA GEÇİLDİ
Gaziantep ve çevresinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık beş köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.
SU SEVİYESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ
Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Gram altında tarihi rekor!
- Hükümet HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 9 oyun
- Mansur Yavaş: Dere yataklarını imara açmışlar