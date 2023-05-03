Depremin ardından ‘Türkiye Tek Yürek’ oldu ama hâlâ bu soruya yanıt aranıyor: Paralar nerede?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Deprem felaketinde yaklaşık üç ay geride kalırken deprem bölgesindeki yurttaşların eksikleri sürüyor. Çadır, su, hijyenik malzemeler bu eksiklerin başında geliyor. Deprem sonrası “Türkiye Tek Yürek” kampanyası düzenlenerek 115 milyar lira toplanmasına karşın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Mart’ta yaptığı açıklamada taahhüt edilen 115 milyar liranın 74 milyar lirasının yatırıldığını söylemişti. Geriye kalan miktarın yatırılıp yatırılmadığı hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyu CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve eski cumhuriyet savcısı avukat Ruşen Gültekin ile konuştuk. CHP Hatay Milletvekili Topal, deprem paralarının akıbetinin çok kez sorulduğunu fakat iktidarın cevap vermemekte ısrar ettiğini belirterek, “Paraların nereye harcandığını şeffaf bir şekilde söylemediler, söylemiyorlar. Bu paralar başka yerlere harcanıyor. Cumhurbaşkanı çıkıp biz bu paraları şuraya harcadık demeli. Madem bu kadar para toplandı vatandaşların mağduriyeti neden giderilmedi? Hatay’da depremzede vatandaşlarımız bir ekmek için kuyruğa girerken hâlâ çadırın ulaşmadığı kişiler varken bu paralar oralarda kullanılmalı. Vatandaşların faturaları, kredi ve kredi kartı borçları ödenmeli” dedi.

Topal önceki yıllarda meydana gelen Gölcük, İzmit, Elazığ depremlerini hatırlatarak, “Buralarda depremden etkilenen insanların hâlâ toparlanamadığını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.