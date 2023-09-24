Depremin büyük hasar verdiği Hatay’da sağ kalan yurttaşlar ‘kurtulduğuna’ pişman

Yayınlanma: 24.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 04:00

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın yaklaşık yüzde 60’ı hâlâ düzenli elektrik ve sudan mahrum.

Halkın büyük bölümü gündelik temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Umutlar tükenmiş. Aylar önce “Yeniden doğacağız” sözünün yerini “Burası nasıl düzelecek?” almış. Sorunlar yurttaşları o kadar bezdirmiş ki, hayatta kalmış olmanın bir çileye dönüştüğünü vurguluyorlar.

Ailesiyle enkazdan kurtulup daha sonraki süreçte yaşadıklarına dayanamayıp canına kıyanlar bile var. Çünkü su büyük sorun, barınma büyük sorun, ekonomik döngünün başlamaması büyük sorun. Kimse yarınını bile planlayamıyor. Planlasa da gerçekleşeceğine inanmıyor. Gelinen noktada psikososyal destek, ekmek su gibi ihtiyaç.

Bir şehir adım adım tükeniyor, bu çığlığı kimse duymayacak mı?