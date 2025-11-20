Depremin habercisi olabilir mi? Sapanca Gölü'nde tedirgin eden görüntü!

Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kot seviyesi 28.75 metreye düştü. Gölde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişe yarattı.

Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise; ‘Su kaynıyor' sözleriyle o anları kaydetti. Demirci'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kısa sürede viral olan görüntülerin ardından, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı.

"HERKES KORKUYOR, RAHAT UYUYAMIYORUZ"

Sapanca Gölü'ne gelen Fatih Mehmet Akdemir adlı yurttaş, daha öncesinde buna benzer farklı bölgelerde kabarcıkların oluştuğunu ve akabinde deprem olduğunu aktardı.

Akdemir, "Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz. Ondan ötürü biz korkuyoruz" dedi.