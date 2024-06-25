Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:27

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti.

Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.