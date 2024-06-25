Manisa’da 4.8’lik korkutan deprem: Naci Görür’den ‘hasarlı binalardan uzak durun’ çağrısı

Manisa gece 4.8'lik depremle sarsıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Görür “Hasarlı binalardan uzak durunuz” uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:27
Manisa’da 4.8’lik korkutan deprem: Naci Görür’den ‘hasarlı binalardan uzak durun’ çağrısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:

“Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kirk ağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savastepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklara doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.”


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