Manisa’da 4.8’lik korkutan deprem: Naci Görür’den ‘hasarlı binalardan uzak durun’ çağrısı
Manisa gece 4.8'lik depremle sarsıldı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Görür “Hasarlı binalardan uzak durunuz” uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:
“Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kirk ağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savastepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklara doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.”
Buyukisiklar-Soma/Manisa arasinda 5,0 buyuklukte deprem oldu. Deprem Soma-Kirkagac Fay zonunun kuzeyinde ve Buyukisiklar-Savastepe arasinda. Muhtemelen bu yorede yeralan ve Buyukisiklara dogru uzanan KD-GB uzanimli kisa faylarin devaminda. Hasarli binalardan uzak durunuz, sevgi.. pic.twitter.com/5tVJhREkP9— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 25, 2024
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