Depremin olacağını bilmişti: Naci Görür'den 'Adana' çağrısı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:20

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:20

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller arasında yer alan Adana'da birçok kişi yaşadığı korku ve panik nedeniyle halen evlerine girmiyor. Bölge genelinde devam eden artçı depremler nedeniyle evleri sağlam olsa da farklı noktalarda veya il dışında konaklayan aileler için Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Prof. Dr. Görür, binalarında sorun görünmeyenlerin rahatlıklar evlerine girebileceğini aktardı.

‘Adana Deprem Eylem Planı’ programının ardından yaptığı açıklamada bulunun Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan deprem afetleri nedeniyle Adana’da sokaklarda kalanlara seslenerek, "İnsanlar benim uyarımdan dolayı kalmıyor. Yani burası tabi dikkat edilmesi gereken bir alan. Belediyenin ve yetkililerin herhangi bir binada sorun görmediği, çatlak ve kırık olmadığı yerde insanlar rahatlıkla evlerinde olabilirler. Ama sorunlu bina varsa elbette belediye ve yetkililer de girmeyin diyor zaten. İnsanların sokakta kalması için bir neden yok" diye konuştu.