Depremin sembollerinden... Ebrar Sitesi’nin son hali böyle görüntülendi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:09

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:12

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Depremin yıldönümünde, binlerce vatandaşın yaşadığı ve depremde en çok ölümün olduğu Ebrar Sitesi drone ile görüntülendi. Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 bina olduğu görüldü.

Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binalarda en kısa sürede yıkılması bekleniyor. Daha önce binlerce insanların yaşadığı yerlerde, şimdi moloz parçaları var.