Depremin üzerinden 5 ay geçti: Sorunlar çığ gibi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

6 Şubat depremlerinin beşinci ayında depremin vurduğu 11 ildeki sorunlar olduğu yerde sayıyor. Özellikle yıkımın büyük olduğu Hatay gibi illerde durum daha da kötü. Sağlam evlerin kiraları ise ateş pahası. Bir yandan yoksullukla bir yandan da depremin getirdiği ağır yaşam koşullarıyla mücadele eden depremzedeler çadırda yaşamaya muhtaç. Havalar giderek ısınırken çadırkentlerde ilaçlama yapılsa dahi yetersiz hijyen koşulları nedeniyle haşereler, yılanlar engellenemiyor.

(İbrahim Güzel)

‘HÂLÂ SU YOK’

İnsanların hala çadırlarda kaldığını söyleyen Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, “Bizim buralar sıcak yörelerdir. Maddi durumu iyi olanlar bir şekilde kenti terk etti. Yoksul vatandaşlar çadırlarda kalıyor. Çadırlardaki duş ve tuvaletler hala derme çatma. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Önceden 3-5 bin TL olan kiralar 15 bin TL’ye kadar yükseldi” dedi.

Belediyenin kısıtlı imkanlarının depremzedelere yetemediğini belirten Güzel sözlerine şöyle devam etti: “Şebeke suyu depremden çok ciddi hasar aldı. Bazı bölgelere halen su verilemiyor. Gelen yardımlar da büyük ölçüde kesildi. Havalar çok sıcak olduğu için haşereler ve yılanlar çıkıyor. İlaçlama yapıyoruz ama yetmiyor. Koşullar ilkel bile değil.”

(Lütfi Tiyekli)

‘KANSERE DAVETİYE’

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli ise “Konteyner kentteki bazı konteynerlere klima takıldı ancak çoğunda yok. Sıcak nedeniyle buralarda kalmak çok zor oluyor. Hele ki çadırlarda sıcaktan durulmuyor” diye konuştu.

Yıkılan binaların atıklarıyla ilgili de uyarılarda bulunan Tiyekli, “Asbest konusunda ciddi tedbirler alınmalı. Molozlar su kaynaklarına yakın yerlere dökülmemeli. Şimdi tedbir alınmazsa ilerleyen yıllarda asbest solunmasına bağlı kanser vakalarında ciddi artış yaşanacak” diye konuştu.

‘KORKULAR DEĞİŞTİ’

Aylardır Defne ilçesindeki 20 çadır kapasiteli bir parkta kalan depremzede Rahşan Atahan da, geçen sürede yaşam koşullarında hiçbir ilerleme olmadığını kaydetti. Atahan, “Korkularımız değişti. Asbesti sürekli solumaktan ve yaşayacağımız rahatsızlıklar için endişeleniyoruz. Başka ile akrabalarımızın yanına gönderdiğim çocuklarımı yanıma almak istemiyorum ama birkaç ay sonra okulları başlayacak. O zaman da her gün onların sağlığından endişe edeceğim” ifadelerini kullandı.

KİRALAR CEP YAKIYOR

“sahibinden.com” adlı internet sitesinde yer alan kiralık ev fiyatlarına göre Hatay İskenderun’a 3+1 bir ev için 12 bin TL, Hatay Dörtyol’da 3+1 bir ev için 16 bin 500 TL ücret istendi. Yine İskenderun’da 2+1 ev için 14 bin TL kira ücreti talep edildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta da durum benzer. 3+1 daire fiyatları 7 bin TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Malatya’da da kira fiyatları 10 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.