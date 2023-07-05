Depremde yıkılan binalara ilişkin 49 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 49 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:04
Depremde yıkılan binalara ilişkin 49 tutuklama
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 153 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 53'ü adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.



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