Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları...

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:04

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:05

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

AKP iktidarının sorumlululuktan kaçmak için 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremlerde; şu ana kadar 48 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

GERİYE DUVAR YAZILARI KALDI...

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı.

Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı.

Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı.