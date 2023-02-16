Depremin vurduğu Osmaniye'de 10 TKP üyesi gözaltına alındı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:29

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:29

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de yardım faaliyetlerinde bulunan Türkiye Komünist Partili 10 kişi gözaltına alındı. Partiden yapılan açıklamada, "Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından 'AFAD malzemelerinin çalındığı' iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bazen sözcükler yetmiyor yaşadıklarımızı anlatmaya. Ama şunu bilin öfkemiz büyüyor, kimsenin kendinde hissetmediği o büyük sorumluluğu bugün TKP’nin her üyesi, gönüllüsü, dostu kalbinde, aklında hissediyor. Ne bu tür kirli oyunlar ne de bizim paramızla ortalığa saçmaktan utanmadığınız zenginlikler düzeninizi koruyacak. Bu günlerin hesabını mutlaka soracağız, hakettiğimiz bir yaşamı kurmak için!

Gözaltına alınan 10 arkadaşımız derhal serbest bırakılsın!"

"DEVLETİ ACİZ GÖSTERDİN"

Avukat Okan Alay, dayanışma malzemelerinin dağıtımını yapan 10 TKP'linin konakladığı yere 60-70 polisin girdiğini, polislerin yardımın sadece AFAD tarafından yapılabileceğini söylediğini aktardı. Parti üyelerinin böyle bir yasal zorunluluk olmadığını, dayanışma faaliyeti yürüttüklerini söylemesine rağmen, polislerin hakaretlerde bulunduğu, "devleti aciz gösterdiklerini" söylediği öğrenildi. Telefon ile parti merkezine durumu bildiren parti üyelerinin telefonlarının zorla alındığı, iki parti üyesinin ise ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı belirtildi.



"ÜLKE ENKAZ ALTINDA"



Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan,"Yurttaşlarımızı depremden koruyamayan, sonrasında yapılması gerekenleri yapmayan iktidar, dayanışma için çalışan TKP’lileri gözaltına alıyor! Osmaniye’de onlarca polisin görev aldığı bu rezaletin peşini bırakmayacağız. Kaynaklarınızı faydalı işlere kullanın. Ülke enkaz altında" diyerek tepki gösterdi.