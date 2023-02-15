Depremin yeni görüntüsü: Binalar peş peşe yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen ağır yıkımda Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 07:51
Depremin yeni görüntüsü: Binalar peş peşe yıkıldı
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Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü.

Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor. Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, bir yurttaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.


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