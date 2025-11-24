Depremlerde 70 kişiye mezar olmuştu... Hacı Ömer Apartmanı davasında karar onandı: Dosya Yargıtay'a taşındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hacı Ömer Apartmanı davasında, binayı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Tevfik Tepebaşı ile yapım sürecinde rol alan Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilirken; kooperatif yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat etti, yargılama sırasında hayatını kaybeden Süleyman Kemal Duyar hakkındaki dava ise düştü.

SANIKLARIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkındaki hapis ve beraat kararlarını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti.

Mahkeme ayrıca sanık Tepebaşı ve Öz'ün tahliye taleplerini reddetti, sanıkların "asli kusurlu" olmaları, eylemin "bilinçli taksirle" işlenmesi, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve ceza miktarı gibi gerekçelerle adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağını belirtti.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Edinilen bilgilere göre, müşteki avukatları kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Müşteki avukatı Naim Feyzullah Eminoğlu'nun yaptığı başvuruda, sanık Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ün "olası kastla öldürme" suçundan; beraat eden Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular'ın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından yargılanması talep edildi.

Ayrıca, kamu görevlileriyle ilgili dosyanın bu dosya ile birleştirilmesi gerektiği belirtilerek, kararın bu nedenle usul yönünden bozulması istendi.