Depremzede çiftin sığındığı işyerini su bastı, hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde deprem felaketinde evleri hasar alınca işyerine sığınan çift, bu kez su baskınına maruz kaldı. Suyla dolan işyeri hasar alırken, fenalaşan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:33
Depremzede çiftin sığındığı işyerini su bastı, hamile kadın hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde reklam ve tabela işi yapan M.E.T., deprem felaketinde evleri hasar alınca hamile eşi F.T. ile Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'ndaki işyerine yerleşti.

Kentte etkili olan sağanağın ardından işyerinin bulunduğu bodrum kat, su ile doldu.

Su baskınında hamile F.T. fenalaşırken, durum ekiplere bildirildi.

F.T. hastaneye kaldırıldı, hasar oluşan işyerinde ise su tahliyesi yapıldı.


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