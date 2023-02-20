Depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:57

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:57

Bornova Belediyesi, depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap bağışı kampanyası başlattı. Atatürk Kütüphanesi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde toplanan oyuncak ve kitaplar, Bornova Belediyesi’nin deprem bölgesinde kuracağı altı çadırkentte çocuklara dağıtılacak.

Depremden etkilenen çocuklara destek olmanın önemine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Çocuklarımızın pek çoğu belki de deprem diye bir şeyin varlığından bile haberdar değillerdi. Bu gerçekle sarsıcı bir şekilde karşılaştılar. Ailesinden kayıplar yaşayan, kayıp yaşamasa bile en güvenli bildiği evinin, yuvasının, okulunun yıkıldığını gören çocuklarımız oldu. Bu travmayı tamir etmek, yaşamla yeniden sağlıklı ilişki kurmalarını sağlamak için de el birliği ile çalışacağız” dedi.

“BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Bornova Belediyesi olarak deprem bölgesine toplam 2 bin 500 çadırdan oluşan 6 çadırkenti bu hafta kuracaklarını hatırlatan Başkan İduğ, “Topladığımız oyuncak ve kitapları bu çadır kentlerde kalacak çocuklarımıza dağıtacağız. Umarım yaşadıkları travmayı atlatmalarında bir katkımız olur” diye konuştu. Başkan İduğ, depremin ilk gününden itibaren yardıma koşan Bornovalıları şimdi de çocuklara destek olmaya çağırdı.

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği kampanyaya katılmak isteyenler Atatürk Kütüphanesi ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’ne oyuncak ve kitapları teslim edebiliyor.

Oyuncak ve kitap bağışı için gelenler ise duygularını şöyle dile getirdi.

Emir Semerci (5. sınıf öğrencisi): Herkes depremzedeler için bir şeyler gönderiyordu, ben de oradaki arkadaşlarıma kendi kitaplarımdan göndermek istedim. Geçmiş olsun Türkiye.

Elif Muhtaroğlu (üniversite öğrencisi): Bornova Belediyesi, depremzede çocuklar için kitap ve oyuncak bağışı topluyor. Ben de üniversite öğrencisi olarak bu bağışları yaptım. Tüm Bornova’da yaşayan insanlardan şunu istiyorum. O çocuklar, kendilerini daha iyi hissedebilmek için oyuncaklara, kitaplara ihtiyaç duyuyorlar. Herkesten bağış yapmasını bekliyorum. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.

Ben Gökçen Güney (üniversite öğrencisi): Ülkemiz çok zor günler anlattı. Bunun etkileri hâlâ devam ediyor. Bunun üstesinden hep birlikte gelmek adına yeniden hayata tutunmaya çalışan çocuklar için oyuncakları, kitapları hep beraber topladık. Halkımızın da desteğiyle daha fazlasını toplamak, hep beraber bu zor günlerimizi atlatmak için yardımınızı bekliyoruz.