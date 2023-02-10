Depremzede gelmeyen yardıma isyan etti, komünistleri gösterdi: Alın bakın, bunlar mı vatan haini?
Hatay Armutlu'da bir yurttaş TKP'nin kriz masasını göstererek, 'AFAD nerede, valiler nerede? TKP'yi Türkiye'ye sorsanız kitapsız, vatan hainidir. Alın bakın, bunlar mı vatan haini?' diye seslendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler, 10 ilde yıkıcı etki yarattı. On binlerce insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi, on binlercesi yaralandı.
AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de Türkiye'nin gündeminde yer aldı.
Öte yandan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Türkiye’nin dört bir yanında semt evleri ve işçi evlerinden yurttaşlarla topladıkları yardımlarla, kurdukları kriz masalarıyla dayanışmayı büyütüyor.
"BUNLAR MI VATAN HAİNİ?"
En çok yıkımın yaşandığı yerlerden Hatay‘a giden Nevşin Mengü de 8 Şubat günü çektiği bir videoyu yayımladı.
Videoda yurttaşlar yeterli yardım ve arama kurtarma gelmemesine isyan ederken, Armutlu‘daki TKP’nin kriz masasını göstererek, “Barınacak yerimiz yok, yetkililer yok. AFAD nerde, valiler nerede? TKP’yi Türkiye’ye sorsanız kitapsız, vatan hainidir. Alın bakın, bunlar mı vatan haini? O vatan hainlerini görüyoruz” diye seslendi.
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