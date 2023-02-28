Depremzede kadınlar anlattı: 'Bizi unuttuklarını unutmayacağız'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Halkın dayanışması sonucunda depremzedelerin bazı eksiklikleri giderilse de sürece dair belirsizlikler çok... Ped yoksunluğundan hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaçlara ulaşıma kadar kadınlar depremin sorunlarını daha yakıcı hissediyor. Defne ve merkezde depremzede kadınlar Cumhuriyet‘e konuştu.

Umut K., daha önce de deprem yaşadığını ancak son yaşanan depremin etkisinin büyük olduğunu söyledi. Kilis’te üniversite öğrencisi olduğunu belirten Umut, “Okul daha önce pandemi nedeniyle ara vermişti. Şimdi de uzaktan eğitime geçileceği söyleniyor ancak çadırda kalıyoruz. İnternete erişmekte güçlük çekiyoruz. Derslerimiz henüz başlamadı ancak ileride sorun yaşayacağız” dedi. “Araba sesi bile bizi korkutuyor“ diyen Umut, “Çadıra, yiyeceğe, hijyen malzemelerine erişimde de sorun yaşadıklarını“ vurguladı.

‘İŞ YÜKÜMÜZ ARTTI’

Serva Kabaali depremden sonra kendisini düşünmeye fırsat bulamadığını söyledi. Çocuklarının geleceğine dair endişelerini dile getiren Kabaali, “Eşyalarımız hasar gördü. Depremden sonra iş yükümüz de arttı. Hem tarlada hem evde çalışıyoruz” dedi.

‘UYUZ SALGINI BAŞLADI’

21 yaşındaki Elif Kaya ise depremden sonra yerleştiği Hatay merkeze yakın bir çadır kentte yaşamını sürdürüyor. İmkânların kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kaya, “Deprem bitti şimdi de hastalıklar başladı. Banyo sorunu yaşandığı için uyuz hastalığına yakalananlar var“ diye konuştu. Kaya, deprem sonrası kurtarma ekiplerinin geç gelmesine tepki gösterdi. Zamanında müdahale edilmediği için yakın bir arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirten Kaya, “Bizi unuttular ancak bizi unuttuklarını Hatay halkı unutmayacak. ‘Bir yılda yeni yerleşim yeri yapacağız’ diyorlar. Hatay’ın tarihini, bizim anılarımızı geri getirebilecekler mi?” ifadelerini kullandı.

‘ONUR KIRICI’

Toplanan deprem vergilerinin ve depremzedelerle dayanışmak için toplanan bağışların akıbetini soran Kaya, siyasi partilere de tepkili. Kaya, “Burası deprem bölgesi. Burada ego tatmini yapılmamalı. Her siyasi parti buraya yardım gönderdi ancak bunu onur kırıcı bir biçimde yaptı” diye konuştu.