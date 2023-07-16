Depremzede kapı dışarı: Elimiz kolumuz bağlı

KYK yurtlarında kalan depremzedelere, “Ya 3 bin TL kira yardımını alın ya da konteyner kente gidin” dendiği iddia edildi. Yurttaşların, yurtta kaldıkları sürenin bir yıllık kira yardımına dahil edildiği ileri sürüldü. Depremzede yurt odasına kira ödemiş sayıldı.

Sena Tufan
Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00
Depremzede kapı dışarı: Elimiz kolumuz bağlı
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6 Şubat depremlerinin ardından evlerini kaybeden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen yurttaşların, buraları boşaltmalarının istendiği öne sürüldü.

Depremzedelere ya kira yardımından faydalanmaları ya da konteyner kentlere gitmeleri yönündeki kararın tebliğ edildiği iddia edildi. Bir yıllık kira yardımından faydalanacak depremzedelerin, KYK yurtlarında kaldığı sürenin de bu yardım süresine dahil edildiği de iddialar arasında.

(Bingül ailesi, 27 Şubat’ta Eskişehir’de yurda yerleştirilmişti.)

‘YURDA KİRA’

Hatay Antakya’daki evleri depremde yıkılan Bingül ailesi, 27 Şubat’ta Eskişehir’deki Doğan Aslanbey KYK Yurdu’na yerleştirildi. Odayı boşaltmaları için en geç ay sonuna kadar süre verildiğini söyleyen Güldane Bingül yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. 

Güldane Bingül, “Ya üç bin lira kira yardımını ya da konteyner desteğini seçmezseniz açıkta kalırsınız dediler. Yurtta kalanların, kaldıkları süre boyunca kira yardımı hakkının kesildiğini söylediler. Yani biz aylardır bir yurt odasına ve yemeklere para ödemişiz. Buraya 5 bin lira kira ödemiş olduk” dedi.

‘ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI’

Bingül şu ifadeleri kullandı: “AFAD yetkilileri sık sık arıyor. Seçtiniz seçtiniz, seçmediniz açıkta kalırsınız diyorlar. Tek geçim kaynağımız 7 bin 500 TL’lik emekli maaşı. Kira fiyatları ortada. 6 ay sonra kira yardımını yine kesecekler. Bu kez temelli açıkta kalacağız. Elimiz kolumuz bağlı. Bize sundukları seçeneklerle ‘depremde ölmediniz, gidin orada pis havada konteynerde pislikten, susuzluktan ölün’ diyorlar.”


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