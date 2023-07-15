Depremzedeler için zeytinliğe ev

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Depremzedeler için orman ve zeytinliklerde konut yapılabilecek. Çünkü teklifle zeytinlikleri koruyan 1939 tarihli yasanın en önemli maddesi devre dışı bırakıldı. Kullanılacak alanların sınırları krokiler ile belirlenecek.

Henüz yer seçimi tamamlanmamış köylerde ve kırsal özellik gösteren alanlarda da zorunluluk durumunda ve uygun başka yer bulunamaması halinde hak sahibi başına bin metrekareyi geçmemek üzere orman vasıflı alanlar da kullanılabilecek.