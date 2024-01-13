Bakan Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 60 şüphelinin tespit edildiğini belirterek, başlatılan operasyonlar kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."
Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
??Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
??Propagandasını yapan ve
??Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 6??0?? hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/KZddDMp78v
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