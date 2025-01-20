Depremzede yine unutuldu, kira desteğine zam yapılmadı: 'En az 15 bin TL olmalı'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

Depremin üzerinden yaklaşık 23 ay geçmesine karşın en temel sorunlar bile çözüm bekliyor. Yüz binden fazla dairenin kullanılamaz hale geldiği bölgede iktidar, konut hedefine ulaşamadı.

Öte yandan depremzedelere verilen 7 bin 500 liralık kira desteği payına bir yıldır artış yapılmadı.

Cumhuriyet’e konuşan ve uygulamanın başından beri kira desteğinin ülke gerçeğiyle örtüşmediğine değinen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 Ocak 2024 günü Afet İletişimi Sempozyumu’nda depremzedeler için kira yardımını 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarttıklarını açıklamıştı. O günden bu yana depremzede için verilen kira yardımı güncellenmedi. Yetkililer bir açıklama yapmış değiller. Bu tutar, temel nitelikteki pek çok göstergeyle kıyaslandığında oldukça yetersizdir” dedi.

‘CEP BOŞALTMA DESTEK OL’

Vergi ve harçlara yapılan zammı belirleyen yeniden değerlenme oranının yüzde 43.93, Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksindeki yıllık artış oranı yüzde 29.4, TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre kira artış oranı yüzde 58.51 olduğunu anımsatan Kara, “Bu kira desteği derin bir çatlağı bantla yapıştırmaya, büyük bir yarayı merhemle tedavi etmeye benziyor. Vatandaşın geçemediği köprüye, otoyola yüzde 35- 40 zam yapılırken depremzede yine görülmedi, haksızlığa uğratıldı. En düşük ortalama kira bedelinin 15 bin TL olduğu düşünüldüğünde kira yardımı da günün koşullarına uygun olarak en az 15 bin TL olmalı” sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.