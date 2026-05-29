Depremzede yurttaşlar aidatların yüksekliğinden şikayetçi: 'Evi mi geçindireyim onu mu yatırayım?'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Mezretli Köyü'nde depremzedeler için yapılan deprem evlerindeki vatandaşlar aidatların yüksek olmasından şikayet etti.

"AİDATLAR EN BÜYÜK SORUN"

Aidatların yüksekliğinden şikayet eden bir depremzede vatandaş şöyle konuştu:

"Biz depremzede evlerinde oturuyoruz, çeşitli sorunlarımız var. Yönetimle ilgili bir sürü sıkıntılarımız var ne dile getirebiliyoruz ne kimseyle muhatap olabiliyoruz. Dört gündür arıyoruz her türlü aramamıza rağmen ne karşılık veren var ne gelen var. Biz Allah'a emanet yaşayan bir ortamdayız şu an. Aidatlar en büyük sorun her ay aidata zam yapılıyor şu an bin 490 lira diye mesaj çekmişler bize. Kat Mülkiyet Kanunu 35. madde der ki tamam 'dışarıdan profesyonel biri seçilebilir' ama bunu kat malikleriyle belirler. Bize sormadan bunları seçmişler buraya getirmişler ama biz şu an perişanız, kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Örnek vereyim TOKİ dairesi de bunu biliyor, Adıyaman 400 lira ödüyor, Malatya 400 lira ödüyor, buradaki eski TOKİ 600 lira ödüyorlar. Biz hem depremizeyiz üçte ikiyi devletin karşılaması gerekirken bize bin 500 lira gibi bir aidat dayatmaları kanunu aykırıdır."

"ÖDEYEMİYORUM"

Depremzede engelli vatandaş da "Aidatımız yüksek, biz bir engelli maaşıyla geçim yapıyoruz. Aidat yüksek ödeyemiyorum ben. Evi mi geçindireyim onu mu yatırayım" dedi.

Bir başka depremzede ise, "Aidatlarımız çok yüksek, ısınma ödüyoruz sürekli. Ödediğimiz fatura tekrar geriye dönük olarak geldi mesela. Bununla ilgili şikayetçiyiz. Aidatımız bin 200 lira. Isınma geldi mesela 2 bin liranın üzerinde 2 bin 500 lira yaklaşık. Her ay böyle şikayetçiyiz hem aidatın yüksek oluşundan hem de ısınmaların fazla oluşundan" diye konuştu.

"ISINMA PARASI ÇOK GELİYOR"

Yaşlılık maaşı ile geçinen bir depremzede, "Ben yaşlılık maaşı alıyorum, buranın aidatı çok. Kışın ısınamadık üşüdük. Yakıt parası çok geliyor ödeyemiyorum durumum da iyi değil çok geliyor, bin 200 lira. Biz aidatın düşünmesini istiyoruz. Isınma parası çok geliyor bu son ay 2 bin küsür lira geldi" ifadelerini kullandı.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden diğer bir depremzede de "Benim bir gelirim yok, benim eşim yok. Ben eşimden dolayı 8 bin lira bir aylık alıyorum. Ben yetiştiremiyorum, başka da bir gelirim yok. Her türlü sıkıntıdayız aidatları çok yüklü getiriyorlar. Talebimiz aidatların düşük olması" dedi.

"AİDATLARIN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Bir başka depremzede, "Eşyalarımız gitmiş, her şeyimiz gitmiş biz ortada kalmışız. Bir de aidatlar fazla yani çok sıkıntıdayız. Bu aidatların düşmesini istiyoruz" dedi.

Diğer bir depremzede, "Aidatımızdan hep şikayetçiyiz. Hiçbir hizmetimiz yok. Lağım kokusundan duramıyoruz, sık sık sularımız kesiliyor. Televizyonumuz ara lambalarla beraber evimizin elektrikleri gidiyor. Bize 12 bin küsür lira ceza yazmışlar. Zaten depremzedeyiz, üç sene ben çocuğumun dükkanında ikinci katta yattım psikolojim bozuldu, üç sene ağladım. Bu yönetimin eline mi düştük biz yani kimin elindeyiz. Kime güveneceğiz, hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.