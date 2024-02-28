Depremzededen AKP binası önünde eylem
Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu üyeleri Kahramanmaraş’taki eylemlerine devam ediyor...
Yurttaşlar, dün AKP il binası önündeki yolu kapatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ve yerel yöneticileri istifaya davet etti.
Polisler eyleme müdahale
etti. Cumhuriyet’e konuşan platform
yöneticilerinden Gülnaz Şenlenmiş, “26
Şubat’ta bakan ile toplantı yaptık. Bir yıllık
süreci bitirmesini beklerken ellerinde iki
tane birbirinden farklı rapor olduğunu,
kurulacak heyetin raporuna göre sonuca
gidileceğini söyledi. Raporun 14 aydır
neticelendirilmemesini seçim sonrasına
bırakılmak istenmesine bağlıyoruz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!
- İl olması beklenen ilçeler belli oldu!