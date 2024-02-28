Depremzededen AKP binası önünde eylem

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Yurttaşlar, dün AKP il binası önündeki yolu kapatarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ve yerel yöneticileri istifaya davet etti.

Polisler eyleme müdahale etti. Cumhuriyet’e konuşan platform yöneticilerinden Gülnaz Şenlenmiş, “26 Şubat’ta bakan ile toplantı yaptık. Bir yıllık süreci bitirmesini beklerken ellerinde iki tane birbirinden farklı rapor olduğunu, kurulacak heyetin raporuna göre sonuca gidileceğini söyledi. Raporun 14 aydır neticelendirilmemesini seçim sonrasına bırakılmak istenmesine bağlıyoruz” dedi.

