Depremzedeler: Adaletin karanlık tarafında kaldık

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Kahramanmaraş depremlerinde Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden depremzedeler, yıkılan sitenin arazisinde toplanarak basın toplantısı düzenledi.

Önceki gün düzenlenen etkinliğe, Ezgi Sitesi, Saitbey Sitesi ve Adana Tutar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden yurttaşlar da destek verdi. Kayıp yakınları adına konuşan Muhammed Taner, “Burada toplanmamızın amacı, deprem ve sonrasındaki hatalar ve delillerin yok sayılmasının, açılan kamu davalarının haksız ve adaletsiz şekilde karara bağlanmasının önüne geçmektir. Adaletin iki yüzü var, bir tarafı aydınlık bir tarafı karanlık. Biz karanlık tarafta kaldık” dedi. Ebrar Sitesi’ne ilişkin sürecin adil ilerlememesine tepki gösteren kayıp yakını Gülhan Sarp ise “Bu bir deprem değil, cinayet” ifadelerini kullandı.