Depremzedeler destek bekliyor: Ne olur bizlerin sesini duyurun

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Deprem bölgesi Hatay’da üçüncü durak Antakya... Belen yolundan Antakya’ya gitmek konut inşaatında “doğru zeminin” önemini gözler önüne seriyor. Tarım arazisi dışına, yüksek kesimlere inşa edilen evlerin nasıl ayakta kaldığını görüyoruz. Antakya’da ise karşılaştığımız manzara insan aklının algılayabileceği türden değil. Kentin tamamına yakını, yıkılmış ya da yıkılmayı bekleyen binalardan oluşuyor. Kaderine terk edilen Hatay, “umursamazlıkla” karşı karşıya. Hatay, insanı ve coğrafyasıyla gururlu bir şehir. Yaşanan bunca acıya, çekilen yokluğa karşın bölgeye gittiğinizde sizi dışarıda bırakmazlar. Çadırlarına davet eder, meşhur “süvari” kahvelerini, “katıklı” ekmeklerini ikram etmeden sizi bırakmazlar.

‘FATURAYI BİZ ÖDEDİK’

Seçim sonrası karşı karşıya kaldıkları ithamlar, yorumlar bölgedeki yurttaşları deprem ve sonrasındaki şartlar kadar etkilemiş. Bir depremzede şu cümleyi kuruyor: “Hem enkazda kaldık hem kayıp verdik. Oy verenlerin faturasını biz ödedik, bedel ödeyen yine biz olduk.”

Odabaşı Mahallesi’ndeki aşevinde gönüllü çalışan Ceylan Köse ile konuşuyoruz. Ceylan 16 yaşında, ağır hasar alan binalarından duvarın patlaması sonucu çıkabilmişler. Kısa süre şehir dışına çıkmışlar, sonrasında geri dönmüşler. Nedenini sorduğumda şu yanıtı veriyor: “Gittiğimiz yerde depremzede olduğumuzu öğrendiklerinde bize acıyarak ve tuhaf bakıyorlar. Ayrıca seçim sonundaki tepkiler, ‘keşke ölseydiniz’ gibi sözler bizleri çok incitti.”

‘KURUNUN YANINDA...’

Şu an Hatay’da kalan yurttaşların büyük kısmı, değişen demografiye karşı Hatay’ı savunan insanlar. İnsani değerlerle örtüşmeyen, hakarete varan eleştirilerde “kurunun yanında yanan yaşlar”. Çoğu muhalif olduğu için adeta yok sayılarak, öncelenmeyerek cezalandırılan insanlar var. Bölgedeki malzeme eksikliği, sıcaklık, hijyen, sinek, konaklama sorunu hâlâ sürüyor. Bu insanlara cehennem üstüne cehennem yaşatmaya ne hakkımız var?

SEÇİM GERÇEKLERİ

Hedef olmalarına neden olan seçim sonuçları üzerinden de bilgi vereyim. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan edindiğimiz bilgiye göre depremde 165 bine yakın “yapı” yıkılmış. En son açıklanan verilerde Hatay’da yaşamını yitiren insan sayısı 21-23 bin arasında. Neredeyse her 10 yapıda bir kişi ölmüş! Bir de kayıplar var. Tüm bunları bir araya getirdikten sonra sorun:

“DURUMU BELİRSİZ BU KADAR ‘KAYIP’, SEÇİMDE NE OLDU?”

Antakya’daki manzara tek bir izlenim yazısıyla anlatılabilecek türden değil. Diğer sorunlara ve yurttaşların anlattıklarını aktaracağız. Ancak neredeyse hepsinin öncelikli ricası “O seçim kutlamalarında pervasızca eğlenen de bu durumu destekleyen de biz değildik. Ne olur sesimizi duyurun” olduğu için buradan başlamalıydı. l HATAY