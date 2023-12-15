Depremzedeler eylem yaptı: 'Meydanlarda olmaya devam edeceğiz'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:23

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:23

Kahramanmaraş AKP İl Başkanlığı önünde dün toplanan Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu destekçisi yurttaşlar, basın açıklaması yayınlayarak yetkililere çağrıda bulundu.

“Devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarından çok zor durumda olan biz depremzedelerin yanında olması, işlerimizi kolaylaştırması gerekirken işlerimiz zorlaştırılmakta içinden çıkılmaz bir hal almakta” denilen açıklamada “Uygun olmayan alan safsatası biran önce bitirin” “Seçimlerde kaleniz gibi gördüğünüz kente vefa borcunuzu ödemek zorundasınız”, “Depremzede halkın devlete olan güvenini suistimal etmekten vazgeçin, devlete olan inancı da yıkmayın” ifadeleri yer aldı.

"YILMAYACAĞIZ..."

Eylem sonrası gazetemiz aracılığıyla yetkililere seslenen Gülnaz Şenlenmiş, “Binalarımız değil sizlerin sayesinde artık bizler yorgunuz ama yılmayacağız, bıkmayacağız, kar kış demeyeceğiz. Hakkımız olanı alana kadar tek bir mağdur kalmayana dek meydanlarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

