Depremzedeler için askıda fatura uygulaması başladı
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilk anından bu yana depremzedelerin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Depremzede Askıda Fatura uygulamasını başlattı. Başkan Tunç Soyer, “İzmir'de dayanışma lafta da kalmaz, askıda da... Haydi hemşehrilerim, Ramazan Bayramı'na hepimiz mutlu girelim” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir Kira Bir Yuva ve Umut Hareketi ile dayanışmayı büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizizmir.com üzerinden Askıda Fatura uygulamasını başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir'de dayanışma lafta da kalmaz, askıda da... Haydi hemşehrilerim, Ramazan Bayramı'na hepimiz mutlu girelim” dedi.
DEPREMZEDELERİN SU FATURALARI ASKIDA
Kampanyaya katılmak isteyenler bizizmir.com üzerinden basvurabiliyor. İzmir Dayanışması Askıda Faturalar bölümünde bulunan Depremzede Askıda Fatura sekmesine tıklayacak vatandaşlar, burada depremzedelerin onaylı su faturalarını ödeyebilecek. Kentte konaklayan depremzedelerin faturalarını ödemenin yanı sıra, depremzedeler de askıya fatura bırakabilecek.
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