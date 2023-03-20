Depremzedeler için aynı sahneye çıkacaklar
İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmak için “Ses Var İzmir” projesiyle “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destek vermek için aralarında Anıl Piyancı, Hayko Cepkin, Umut Kaya, Ceylan Ertem gibi isimlerin olduğu birçok sanatçı aynı sahneye çıkaracak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla birçok sanatçıyı aynı anda İzmir’de “Ses Var İzmir” dayanışma konserinde buluşturacak. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 26 Mart Pazar günü saat 15.30’da yapılacak konser kapsamında Anıl Piyancı, Beyefendi, Beyza Başak, Can Gox, Ceylan Ertem, Ege Çubukçu, Fondip, Hayko Cepkin, Murder King, Pitch Black Process, The Family Rock Project ve Umut Kaya sahne alacak. Konserin geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremlerin ardından sığınacak eve ihtiyaç duyan aileler için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyasına aktarılacak.
KATILIMSIZ BİLETLE DE SATILACAK
Etkinliğe katılmak ve katkı vermek isteyen vatandaşlar bilet satışlarına birkirabiryuva.org sitesinden ulaşabiliyor. Biletlerin 300 TL olarak satışa sunulduğu konsere gidemeyecek olanlar ise 200 TL tutarındaki katılımsız bilet satın alma seçeneğiyle bu dayanışmaya katkıda bulunabilecek. Etkinlik için Tarihi Havagazı Fabrikası kapıları saat 15.00’te açılacak.
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