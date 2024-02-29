Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eşzamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Hatay'daki şüphelilerin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

AA/İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:05
Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar üzerinden milyarlık vurgun!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.'nin, Aydın'da ise elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takip sonucu, Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise "uyuşturucu madde ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı, 2'sinin tutuklandığı ve 7'sinin adli işlemlerine devam edildiği bilgisini paylaştı.

Hatay'daki, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıklarının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunun belirlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu; 124 bin uyuşturucu hap, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu bildirdi.

Operasyonlar dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları ile jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine hayatı dar edeceğiz" ifadesini kullandı.


Ali Yerlikaya haberleri İçişleri Bakanı haberleri kafes haberleri Operasyon haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 56 ilde Kafes-49 operasyonları!

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 56 ilde Kafes-49 operasyonları!
Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-48' operasyonu... 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-48' operasyonu... 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi!
Kastamonu’da Kafes-45 Operasyonu....Örgüt lideri de tutuklandı

Kastamonu’da Kafes-45 Operasyonu....Örgüt lideri de tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi

Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi
Canlı yayında KJ tartışması... CHP'li Ali Haydar Fırat programı terk etti: 'Sen kimsin kardeşim ya!'

Canlı yayında KJ tartışması... CHP'li Ali Haydar Fırat programı terk etti: 'Sen kimsin kardeşim ya!'
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…
Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonundan çarpıcı mesajlar çıktı: Ölün para etmez

Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonundan çarpıcı mesajlar çıktı: Ölün para etmez
Borsaya nasıl başlanılır, nasıl oynanır ve nasıl para kazanılır?

Borsaya nasıl başlanılır, nasıl oynanır ve nasıl para kazanılır?
Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...

Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...
Mutlaka deneyin! Bir kaşık yetiyor… Çamaşır makinesine ekleyince elektrik faturası yarıya düşüyor

Mutlaka deneyin! Bir kaşık yetiyor… Çamaşır makinesine ekleyince elektrik faturası yarıya düşüyor