Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 'Kafes-48' operasyonu... 'Gülbaharlar' çetesi çökertildi!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 4 ilde düzenlenen 'Kafes - 48' operasyonlarında 'Gülbahalarlar' suç örgütünün yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız!?

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.

"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,

Nitelikli Yağma,

Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;

3 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet av tüfeği ile

Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor."