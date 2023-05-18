Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı
Adana'da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.
8 HESAP TESPİT EDİLDİ
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı