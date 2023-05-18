2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:50
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

8 HESAP TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.


Adana depremzede gözaltı

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