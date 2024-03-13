Depremzedelere valilikten ret yanıtı: 'Bu tavrı kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:32

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:40

Depremin üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Buna karşın neredeyse hiçbir davada kamu personelleri yargılamalara davet edilmedi, tanık olarak bile dinlenmedi. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Adalet Peşinde Platformu üyeleri, “Kamu Personelleri Yargılansın” başlığıyla Adalet Bakanlığı önünde eylem yapmak için resmi başvuruda bulundu. Ankara Valiliği, ailelerin Adalet Bakanlığı önünde yapmak istedikleri eylem talebine 10 gün sonra olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine depremzedeler eylemi 15 Mart Cuma günü saat 14.30’da Ankara Ulus Meydanı’nda yapma kararı verdi. Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Avukat Seda Mutaf, depremlerde binlerce insanın yaşamını yitirmesi ve maddi zarara uğramasına karşın, devletin ilgili kurumlarının, müteahhitlerin, yapı denetim firmalarının, proje müelliflerinin ve uygulayıcılarının yeterli dersli çıkarmadığını söyledi.

Son iki depremin yaşanabileceği konusunda deprembilimcilerin uyarılarının da dikkate alınmadığını da belirten Avukat Mutaf, “Depremin öncesinde, deprem olduğunda ve sonrasında; ihmal ve kastı ile vatandaşı maddi manevi zarara uğratan kamu personelleri de dahil tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz. Buna karşın kamu görevlilerinin yargıdan muaf tutulmasına karşı vatandaşların yapacağı eyleme bile izin verilmiyor” dedi.

BAKANLIK NEDEN ENDİŞE DUYUYOR?

Bakanlık yetkilisi ile talepleri sonucunda yapılacak görüşme için yetkilinin adının geçmesini istemediğini söyleyen kayıp yakını Döne Kaya ise sözlerine şöyle devam etti:

“Talebimiz sonrası öğreniyoruz ki iletişime geçilen yetkili görüşmenin gizli kalmasını ve isminin geçmemesini istiyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Depremde sevdiğimiz insanları kaybetmişiz, evlerimiz yıkılmış. Adalet Bakanlığı neyin endişesini duyuyor? Biz bu tavrı kabul etmiyoruz”

KAMUOYUNA DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Adalet Peşinde Platformu, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından şu çağrıyı paylaştı:

“11 şehirde depremde yakınlarını kaybeden aileler olarak, bir yılı geçen sürede davalarımızla ilgili birçok engelle mücadele etmek zorunda bırakıldık ve bırakılıyoruz. Bu süreçte gördüğümüz en büyük eksiklik, yıkımda başrol oynayan sorumlu kamu görevlilerinin ifadesi dahi alınmayıp yargı sürecinden muaf tutulmasıdır. Biz de binlerce insanın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan görevlilerin yerine getirmedikleri sorumlulukları yüzünden kaybettiğimiz ailelerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Bu yüzden, cuma saat 14:30’da Ulus’ta olacağız. ‘Toplu ölümler, para hırsı, denetimsizlik ve iş bilmezlik yüzünden ülkenin kaderi bu olmasın’, ‘Gelecekte böyle katliamlar yaşanmasın’ diye haykıracağız. Gelin birlikte dur diyelim. Çünkü bu ülke ve gelecek yarınlar hepimizin.”