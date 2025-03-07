Depremzedeleri dolandıranlardırlar! 8 kişiye gözaltı

Ankara'da deprem konutlarının yeniden inşası amacıyla ihale verileceği vaadiyle depremzedeleri dolandıran 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Depremzedeleri dolandıranlardırlar! 8 kişiye gözaltı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini istihbarat görevlisi, bakanlık personeli olarak tanıtarak, deprem konutlarının yeniden inşa edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadi ile depremzedeleri dolandıran M.K., A.S., N.K., E.Ş., F.G.G., M.F.B., R.K., Z.O. isimli 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.


Etiketler: #depremzede #deprem konutları #dolandırıcılık

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