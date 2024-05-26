Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi

Depremin sorumlularının hesap vermesi için kayıp yakınları, ülkenin çeşitli yerlerinde “adalet nöbeti” tutarak eylem yapıyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00
Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi
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Fuat Koku Sitesi’nde annesini, kız kardeşini, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Döne Kaya ve ona destek olmaya gelen depremzedelerin İnsan Hakları Anıtı önündeki “Adalet Nöbeti”ne polis müdahale etti.

Kaya’ya destek için gelen ve milli voleybolcu oğlu Mehmet Can Ağırbaş’ı yitiren Zeliha Ağırbaş ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Ağırbaş’ın elinden oğlunun fotoğrafını alıp buruşturdu.

Zeliha Ağırbaş, “Bir anne olarak adaleti böyle mi arayacağım?” ifadelerini kullandı. Döne Kaya ise “Sorumlular yeni yerleşimler yapmaya devam ettikçe bu acı bitmez” dedi.


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