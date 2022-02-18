Depremzedelerin çadır nöbeti başlıyor

18 Şubat 2022 Cuma, 06:04

30 Ekim depreminden etkilenen ve 15 aydır AKP tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesine isyan eden depremzedeler, çadır kurarak seslerini duyurmaya çalışacak. İlk çadırı Bayraklı bölgesinde boş arazide kuracak olan depremzedeler, sorunları çözülmediği takdirde ikinci çadırı AKP İl binası bahçesine kuracak.

EVLER KUSURLU

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de 117 kişinin ölümü ile sonuçlanan depremin ardından 15 ay geçti. Yaklaşık 85 bin kişi evini kaybederken depremzedelerin sorunları hâlâ çözülemedi. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinden ve yurttaşların arazilerinin ellerinden alınmasından dolayı mağduriyet arttı. Para karşılığı hak sahiplerine konut yapan TOKİ’nin teslim ettiği evlerde eksiklikler çıktı. Yüzlerce depremzede hâlâ evine kavuşamadı. Kredilerin yüksek ve kısa vadeli olmasından dolayı kredi çekemedi, yıkılan evlerini yapamadı. Hükümetin sıfır faizli kredi vaadi ise gerçekleşmedi.

Depremzedelerin yalnız bırakıldığını belirten İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, sorunları çözülene kadar çadır nöbeti başlatacaklarını söyledi. Hükümetin seslerini duymadığını belirten Özkan, “20 saniyelik deprem 117 canımızı aldı. Geride gözü yaşlı anneler, babalar, kardeşler, eşler ve evlatlar bırakmakla kalmayıp 85 bin konutumuza da hasar verdi. O günden bu yana 15 ay geçti. Acılarımız da çaresizliğimiz de aynı günkü gibi. Depremin evlere hasar verdiği bu kadersiz insanlar hiçbir kurumdan destek bulamamıştır” diye konuştu. Özkan, sözlerine şöyle devam etti: “11 ay boyunca emsal artışı için adeta savaş verdiğimiz ve pinpon topu gibi ortada dolaştırıldığımız unutulmamalıdır. 15 aydır da faizsiz kredi için yalvarıyoruz. 75 bin konut hasarlıdır. Yenilenmelidir. Güvenli konutlara dönüştürülmelidir. 400 bin TL’lik kentsel dönüşüm kredisini çek, ortalama 3 bin TL maaşla 8 bin TL’lik taksiti 10 yıl boyunca öde dememelidir. Bizler, iki yıl ertelemeli en az 20 yıl vadeli 0 faizli 600 bin TL kredi ile bu işin içinden zar zor çıkabiliriz. Depremzedeler kimseden hibe beklemiyor. Konutlarını yaparak çoluğuyla çocuğuyla güvenli evde otururken onuruyla, gururuyla ödeyebileceği destek kredisi bekliyor.”

SÜRESİZ KALACAKLAR

Mağduriyetlerinin giderilmemesi karşısında eylem yapacaklarını ifade eden Haydar Özkan, “İlk olarak Bayraklı bölgesinde boş bir arazide çadır kuracağız. Masa, sandalye ve çay ocağı koyacağız. Herkese derdimizi anlatmak için nöbet tutacağız. Eğer yine çözüm bulunmazsa bu sefer AKP İzmir İl Başkanlığı'nın bahçesinde çadırlarımızı kuracağız. Süresiz, çadırlarımızla birlikte sorunlarımız çözülene dek nöbette olacağız. Biz şiddetten yana değiliz, çözüm istiyoruz. Artık, sesimizi duyun” dedi.