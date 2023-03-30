Depremzedelerin yardımına koşan gönüllüyü icraya verdiler

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:22

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 09:22

Urla ilçesinden yaşayan Özgür Candoğan, depremin ikinci günü kendisine ait iki karavana kurtarma araç ve gereçleri yanı sıra ihtiyaç malzemeleri doldurarak Hatay ve Kahramanmaraş’a götürmek istedi. İzmir Valiliği’nden izin alan Candoğan, altı arkadaşı ile birlikte iki karavanla bölgeye gitti. Candoğan ve arkadaşı yardımları daha hızlı götürmek için otobanları kullandı. 10 gün boyunca bölgede kalan iki arkadaş yüzlerce depremzedeye barınma, yeme içme gibi yardımları ulaştırdı. Yanlarında götürdükleri hilti gibi makinalarla ise kurtarma çalışmalarına katıldı.

İCRA GÖNDERDİLER

Karavanlarla İzmir’e dönen Özgür Candoğan, Otoyol AŞ tarafından gönderilen icra kağıtları ile karşılaştı. Gönderilen yazıda ödemisiz geçtiği için 1063 TL ceza kesildi. Tebliğ edilen ücret 45 gün içerisinde ödenmediği için faizi ile birlikte alınması için icraya verildi.

AFAD ve Valilikten izin alarak gönüllü olarak yardıma koşan ardından icra kağıdı ile karşılaşan Özgür Candoğan, “İzinlerini alarak bölgeye gittim. Orada afetzedelere yardım ettik ve onları günlerce karavanda misafir ettik. Biz, devletten teşekkür beklerken, onlar ceza ve icra göndermişler. Ayrıca, AFAD, bana ücretsiz geçebileceğime dair yazı gönderdi. Otoyol yetkililerine kağıdı gösterdim ama yine icraya vermişler. Bu nasıl bir yönetim ve anlayış şekli. Kızılay çadır satıyor. Otoban para alıyor” diyerek tepki gösterdi.