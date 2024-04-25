Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner yanarak kül oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 19:48
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6 Şubat depremleri sonrası hala konteynerlerde yaşamak zorunda kalan yurttaşların barınma alanları yanarak kül oldu. 

Yangın, saat 18.45 sıralarında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde çıktı. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


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