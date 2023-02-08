Depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizdeki ahlaki çöküntüyü gözler önüne seren paylaşımlar da acının üstüne tuz biber oluyor. Bunlardan biri de deprem sevinci yaşayıp video çeken ve depremzedelerle alay eden bir kadın oldu. İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:04
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Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçen kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen kişi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TEPKİ TOPLADI

Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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