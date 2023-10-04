Depremzedenin beklediği gıda kolileri vekillere gitti

Depremlerde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, 600’ü vekillere olmak üzere TBMM’ye 1000 adet gıda kolisi yolladı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00
Depremzedenin beklediği gıda kolileri vekillere gitti
Abone Ol google-news

Depremzede yurttaşların birçok sorunu çözüm beklerken Göngör’ün bu yaklaşımı tepki çekti. Kolinin içinde yaklaşık 1000 lira değerinde sucuk, tarhana, fıstık ezmesi gibi gibi yöresel ürünlerin olduğunu belirten CHP Milletvekili Ali Öztunç, “Milletin parasıyla milletvekillerine yalakalık yapıyor. Biz CHP milletvekilleri olarak kolileri iade ettik. Vatandaşın beklediğini milletvekillerine veriyor” dedi.


En Çok Okunan Haberler