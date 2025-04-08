Depremzedeye 'Ekrem İmamoğlu' tehdidi: ‘İmza verenlerin çıkışı yapılacak!'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:59

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar sonrası iktidarın baskısı giderek artıyor.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan İlk Umut Konteyner Kentinde AFAD yetkilisi, WhatsApp grubunda "Merhaba kent sakinleri siyasi partiler için kente imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır" mesajı atıldı.

Konuya ilişkin CHP Hatay Milletvekili Av. Servet Mullaoğlu konteyner kent önünde basın açıklaması yaptı.

“BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL”

“Arkadaşlarımız bu konteyner kentlerde imza toplamak için geldiler. Ancak görevliler onlara kesinlikle öyle bir imza alamayacaklarını ifade ettikleri gibi bütün kent sakinlerine mesaj gönderdiler” diyen Mullaoğlu, “Kusura bakmayın burası babanızın çiftliği değil kardeşim. Artık yettiniz. Yani siz depremzedelerin sorunlarına çözüm üreteceğinize buradan çıkarmakla tehdit ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yurttaşları tehdit eden iktidarın kendi mitinglerine ise katılımı zorunlu kıldığını, araçla yurttaş taşıdığını anımsatan Mullaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

“AKP bu saçmalıklara son versin, kendilerine gelsin ve buradaki AFAD yetkilileri, mülki amirleri siyaseti çok seviyorlarsa istifa etsinler, siyaset yapsınlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet görevlileri olduklarını unutmasınlar. Siyasi iktidarlar değişir ama bu yaptıkları arşivlerde kalır, bunların hesaplarını öderler. Onun için herkesin sağduyulu davranması gerekiyor. Ve bu buradan da geçmişte kime oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarımızın vicdanlarına, sağduyularına güvenerek imza kampanyası vermesini talep ediyoruz. Çünkü bu şekilde hükümet sadece kendi iktidarını sürdürmek için halkı tamamen unutmuş, ülkeyi maceradan maceraya sürüklemektedir. Buna son vermek lazım ve buna son verecek en büyük güç halktır. Halkımızı kampanyamıza destek vermeyi talep ediyoruz.”