Depremzedeye verilen kira yardımını geri istediler: Gerekçe ABB Şefkat Evi'nde kalması!
AFAD’ın, depremzedeye iki ay için ödediği yardımı geri istediği iddia edildi. Yardımın kesilmesine, yurttaşın tedavi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evi’nde kalması gerekçe gösterildi.
AFAD’ın kiracı ve ev sahibi depremzedelere ödediği yardımlarda karmaşıklık bitmiyor. AFAD, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ikamet ettiği ev “ağır hasarlı” tespit edilen aileler için nakdi destek yaptı. Desteklere yapılan başvuru döneminde ikamet kargaşası nedeniyle depremzedelerin yardımlarını almada sorun yaşamalarının ardından şimdi de verilen yardımların geri istendiği belirtiliyor.
İddiaya göre, Hatay Samandağ’daki evi “ağır hasarlı” tespit edilen Şahiye Say, ev sahibi olması nedeniyle aylık 5 bin TL’lik kira yardımına başvurdu. Kira yardımının bağlanması adres kargaşası nedeniyle gecikti. Tüm evraklarını tamamlayan Say, AFAD’dan 2 ay kira yardımı alabildi. Ancak, ikinci ayın sonunda yardım “gerekçe bildirmeksizin” kesildi. Hakkını aramak için kapı kapı dolaşan Say, her gittiği birimden farklı yanıt aldı.
“ÇÖZÜM BULUNMALI”
Say, Antakya’daki AFAD’a konu için başvurduğunda kendisine yardımın kesilme gerekçesi olarak, “tedavi için gittiği” Ankara’da birkaç gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Şefkat Evi’nde kalması gösterildi. Ankara’da AFAD’a başvurduğunda ise kendisine “evinin hasarsız olarak gözüktüğü ve aldığı 2 aylık kirayı da geri ödemesi gerektiği” ifade edildi.
Say, evinin kendisine ait olduğuna ilişkin tapu ve “ağır hasarlı” tespit edildiğine yönelik belgesiyle başvurduğu yerlerden yanıt alamadı. Haksızlığın giderilmesini isteyen Say, “Hatay depremzedeleri, bu yanlışlıklar yüzünden uzun kuyruklarda perişan olup sürünüyorlar. Yetkililer, bu duruma en kısa zamanda duyarlılıkla çözüm bulmalı” dedi.
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