'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yapan grup böyle yakalandı
Osmaniye'de gelip, Adana'nın Kozan ilçesinde 'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yapan 10 kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Kozan ilçesi Saimbeyli ve Göçyolu caddelerinde, 'Depremzedeyiz' diyerek duygu sömürüsü yaparak dilenen 10 kişi, Kozan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Paraları olmadığı için dolmuşa binemeyeceklerini söyleyen dilencilerden biri, "Bizi bırakın biz gideriz" dedi. Dilenciler, kişi başı 617 TL uygulanan idari para cezası sonrası, zabıta ekipleri tarafından ilçe dışına gönderildi.
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