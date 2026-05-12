Dere kenarında mahsur kalan 5 arkadaşı itfaiye kurtardı!

Bursa’da, gezmek için gittikleri derenin kenarında mahsur kalan 5 arkadaşı, itfaiyeciler, sırtlarında taşıyıp, bulundukları yerden kurtardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuz Gözeler mevkisinde meydana geldi. Bölgeye gezmeye giden 5-6 yaşlarındaki 5 arkadaş, dereyi aşıp ağaçlık alanda oturdu. Bir süre sonra evlerine gitmek için geri dönen arkadaşlar, derenin su seviyesinin yükseldiğini fark edince karşıya geçemedi.



Bağırarak yardım isteyen çocukların seslerini duyan yoldan geçen kişi, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bulundukları yerde bekleyen 5 arkadaşı sırtlarına alıp, dereden geçirerek kurtardı. 5 çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.