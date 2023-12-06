Dere kenarında ölü bulundu
Bartın’ın Ulus ilçesinde bir kişi dere kenarında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Eldeş Köyü Emirtaş Mahallesi’ndeki dere kenarında akşam saatlerinde kaybolan ineklerini arayan bir köylü tarafından ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cenazenin 59 yaşındaki Kamil Çelik’e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Ulus Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
KALP KRİZİ İDDİASI
Yapılan otopside kalp krizi sonucunda öldüğü belirlenen Kamil Çelik’in diyabet rahatsızlığı bulunduğu ve su içmek için dere kenarına inmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından morgdan alınan Kamil Çelik’in cenazesi, ilçe merkezindeki Ulucamii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Çelik’in cenazesi, Eldeş Köyü’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi
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