Dere kırmızı akıyordu! Analiz raporu tamamlandı

26 Nisan 2022 Salı, 15:10

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne akan Kamara Deresi kırmızı renge bürünmesi üzerine Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Platformunun ihbarı üzerine Tekirdağ Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma yapılarak, derede numune alındı.

Bölgede yapılan araştırmalarda kırmızı kirliliğin ‘Plastik çapak yıkama ve granül üretimi' yapan Astan Geri Dönüşüm Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. isimli plastik geri dönüşüm fabrikasından geldiği tespit edilmişti.

Analiz raporlarına ilişkin Tekirdağ Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamara Dereye kırmızı renkli atıksularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16.04.2022 tarihinde Müdürlüğümüzce alınan atıksu numunesi analize gönderilmiş olup, analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atıksuda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Maddde (AKM) parametreleri olmak üzere 2 parametrenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atıksu da herhangi bir ağır metal vb. tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır" denildi.