Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu

Osmaniye'de dere yatağındaki kayalığa düştüğü belirlenen Ekrem Gür (64) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:49
Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu
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Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay Deresi yatağında kayalık üzerinde hareketsiz birisinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ekrem Gür'ün öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede dereye yatağına düştüğü belirlenen Gür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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