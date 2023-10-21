Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen base jump (serbest düşüş) sporcusu paraşüt pilotu hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde süren 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak için gelen İngiliz vatandaşı Dilip Marcus Sundhod (47) arkadaşıyla Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan base jump atlayışı yaptı.
Atlayışın ardından açtığı paraşütü kayalıklara takılan Sundhod, sarp alana düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, pilotun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sedyeye alınarak Kelebekler Vadisi'ne indirilen cansız beden, sahil güvenlik botuyla Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na getirildi.
Cansız beden Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Pilotun atlayışının festival etkinlikleri kapsamında olmadığı bildirildi.
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