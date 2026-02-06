Dereden aracıyla geçerken sele kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 11:18:00
ANKA
Muğla'da, sağanak yağış sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla geçmeye çalışan Zekeriya Şahin sele kapıldı. Yaklaşık üç süren arama çalışmalarının ardından Şahin’in cansız bedeni, aracının yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.

Marmaris ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde dün gece saatlerinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen dereden aracıyla karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Şahin sele kapıldı. Sürücünün gözden kaybolması üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dere yatağında suyla dolu aracı buldu. Sürücüye ulaşılamaması üzerine sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından Şahin’in cansız bedeni, aracının yaklaşık 500 metre aşağısında yağmur suyu aktarma borusunun altında bulundu.

Belediyede temizlik işleri personeli olduğu öğrenilen Şahin’in cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

